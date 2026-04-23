Governo convida Air France-KLM e Lufthansa a apresentarem propostas vinculativas para a compra

O Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução a convidar a Air France-KLM e a Lufthansa a apresentarem propostas vinculativas para a compra da TAP, anunciou hoje o ministro das Finanças.

Joaquim Miranda Sarmento fez questão de se referir aos dois grupos candidatos por ordem alfabética.

O Governo quer alienar até 49,9% do capital da companhia, dos quais 44,9% a um investidor de referência e até 5% reservados a trabalhadores, num processo em que serão tidos em conta o preço, o plano industrial, a conectividade e a capacidade financeira do comprador.