9 alunos participaram nas Olimpíadas de Química Júnior

No passado dia 18 de Abril de 2026, no Campus da Penteada, realizou-se a semi-final da Madeira, das Olimpíadas de Química Júnior.

Na semi-final da Madeira, participaram equipas de duas escolas da Região, a Escola Básica 23 do Estreito de Câmara de Lobos e Escola Básica 2, 3 Caniço, num total de 9 alunos acompanhados por duas professoras.

A equipa da Escola Básica 2, 3 Caniço sagrou-se vencedora no conjunto das duas provas (teórica e prática) ficando apurada para representar a Região Autónoma da Madeira na final nacional, a realizar no dia 16 de Maio, na Universidade de Coimbra.

Este evento é organizado anualmente pela Sociedade Portuguesa de Química em colaboração com as universidades portuguesas. O Centro de Química da Madeira e o Departamento de Química da Universidade da Madeira participam nesta organização, com o objedtivo geral de divulgar e promover o estudo da Química entre os estudantes do ensino básico e secundário.