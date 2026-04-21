Castanheiro Wine Dinners regressa a 9 de Maio com uma nova harmonização de vinhos

O Castanheiro Wine Dinners continua a marcar o calendário gastronómico do Funchal com a sua segunda edição de 2026, agendada para o próximo dia 9 de Maio, às 19h00, no Restaurante Tipografia, do Castanheiro Boutique Hotel.

Mantendo o formato que tem vindo a conquistar apreciadores de vinho e gastronomia, a iniciativa propõe um jantar vínico exclusivo, onde cinco pratos são cuidadosamente harmonizados com cinco vinhos portugueses, num percurso pensado ao detalhe para valorizar cada combinação.

Esta edição conta com a participação do Eng.º João Roboredo, que conduzirá a apresentação dos vinhos ao longo da noite, partilhando conhecimento, contexto e particularidades de cada referência. O jantar é realizado em parceria com a Imporvinhos e a Vinha da Urze, destacando os vinhos da família Roboredo Madeira, reconhecidos pela sua identidade e ligação ao território.

A proposta gastronómica mantém a assinatura do Restaurante Tipografia, com um menu de cinco pratos, cuidadosamente preparados pelo Chef Maurício Gonçalves, que privilegia produto, técnica e equilíbrio, criando um diálogo consistente entre cozinha e vinho. Cada prato é concebido para realçar as características dos vinhos selecionados, proporcionando uma sequência harmoniosa e envolvente.

Num ambiente intimista e elegante, este jantar vínico é uma oportunidade para descobrir novos produtores, aprofundar conhecimentos e desfrutar de uma noite diferente no centro do Funchal, seja em casal, entre amigos ou em contexto mais informal. O menu poderá ser adapatado para uma dieta vegetariana ou com intolerâncias.

Os lugares são limitados, por isso marque já o seu através de +351 291 200 100 ou do email [email protected]

Website e redes sociais:

castanheiroboutiquehotel.com

linktr.ee/castanheiro_boutique_hotel