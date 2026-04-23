ONU alertou que guerra vai afectar sectores da tecnologia e renováveis

As Nações Unidas alertaram hoje que o conflito no Irão e o impacto no Golfo Pérsico estão a afetar não só os combustíveis fósseis, mas igualmente outras indústrias consideradas essenciais.

Em concreto, a ONU indicou que a guerra está a atingir os setores relacionados com a tecnologia e as energias renováveis.

O diretor da divisão de energia sustentável da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), Dario Liguti, disse que se o conflito continuar, pode verificar-se escassez de "certos subprodutos necessários", o que pode reduzir a produção, especialmente nas energias renováveis e nas tecnologias digitais.

A situação, frisou Liguti, pode desencadear um aumento dos preços e reduzir a disponibilidade dos equipamentos.

Dario Liguti afirmou ainda, durante uma conferência de imprensa em Genebra, que os subprodutos das indústrias de petróleo e gás são essenciais para o setor dos minerais críticos: o enxofre é utilizado no processamento de minerais críticos, a nafta para refinação e o hélio é utilizado como refrigerante em semicondutores.

Segundo a agência da ONU, cerca de 30% do enxofre mundial "passa pelo Estreito de Ormuz" e as indústrias estão a esgotar as reservas e a aumentar a produção noutras regiões.

Liguti frisou que os minerais críticos desempenham um papel fundamental e "insubstituível em determinadas indústrias", mas, ao mesmo tempo, a extração ou refinação está concentrada em poucos países.

O responsável recordou que as falhas estruturais também foram evidentes durante a pandemia de COVID-19.