Cerca de 7.900 migrantes morreram ou desapareceram no ano passado

Cerca de 7.900 migrantes morreram ou desapareceram nas rotas migratórias de todo o mundo no ano passado, um número inferior ao recorde de 9.200 estimado em 2024, anunciou hoje a ONU.

"As quase 8.000 mortes registadas em 2025 marcam a continuidade e o agravamento de uma falha global em acabar com estas mortes evitáveis", avançou a Organização Internacional para as Migrações (OIM), no seu relatório anual sobre o assunto.

No total, mais de 80.000 migrantes morreram ou desapareceram desde que a OIM começou a recolher estes dados em 2014.

Este ano, a agência da ONU para as migrações já registou 1.723 pessoas que morreram ou desapareceram nas rotas migratórias.

Segundo a OIM, a diminuição registada no ano passado relativamente a 2024 "deve-se, em parte, a uma redução real do número de pessoas que tentam rotas migratórias irregulares e perigosas", particularmente nas Américas.

"Mas também se explica pelas restrições financeiras impostas aos agentes humanitários que documentam as mortes de migrantes nas principais rotas migratórias", acrescentou a organização no relatório.