Liam Rosenior demitido do comando técnico do Chelsea
O treinador Liam Rosenior foi hoje destituído do comando técnico do Chelsea, após cinco derrotas consecutivos na Liga inglesa de futebol e das eliminações da Liga dos Campeões e Taça da Liga, anunciou a equipa londrina em comunicado.
O Chelsea, que tinha contratado Rosenior até 2032 e só o manteve 23 jogos e 106 dias, expressou o seu agradecimento para com o técnico inglês por "todo o seu esforço e comprometimento", durante os pouco mais de três meses em que liderou os 'blues'.
O treinador de 41 anos tinha chegado no início de janeiro para assegurar a sucessão de Enzo Maresca, demitido das suas funções alguns meses depois de ter conquistado a Liga Conferência e o Mundial de clubes ao serviço do Chelsea.
A direção do clube de Stamford Bridge tomou a decisão após a derrota contundente desta terça-feira contra o Brighton, que culminou na pior série da equipa nos últimos 114 anos.
As derrotas frente ao Newcastle, Everton, Manchester City, Manchester United e Brighton contribuíram para a sétima posição atual do Chelsea, quando faltam quatro jornadas para o desfecho da Premier League.
Calum McFarlane, adjunto de Rosenior, vai ser o seu sucessor no comando da equipa como treinador principal até ao final da temporada, mantendo a estrutura da equipa técnica.
O Chelsea permanece na luta pela Taça de Inglaterra, em que vai jogar no próximo dia 26 de abril a meia-final da prova frente ao Leeds, em Wembley, e tem como missão alcançar um lugar nas taças europeias de 2026/27.
O grupo BlueCo, proprietário do clube, já utilizou cinco treinadores permanentes (Tuchel, Potter, Pochettino, Maresca e Rosenior) desde a sua chegada em maio de 2022.