Manchester City mais perto do líder Arsenal após bater Chelsea

O Manchester City ganhou hoje fora ao Chelsea, por 3-0, aproveitando a derrota da véspera do Arsenal para se aproximar do topo da Liga inglesa de futebol, seguindo a seis pontos do líder, mas com menos uma partida.

Depois de uma primeira parte sem golos em Stamford Bridge, o jogo da 32.ª ronda da Premier League animou no segundo tempo, com Nico O'Reilly a inaurgurar o marcador aos 51 minutos, e com Marc Guehi a dilatar a contagem apenas seis minutos depois.

O extremo belga Jeremy Doku, aos 68, fixou o resultado final, com o City - que contou com os internacionais portugueses Bernardo Silva e Matheus Nunes a titulares, enquanto Rúben Dias continua de fora por lesão - a sacar os três pontos.

Os comandados de Guardiola somam agora 64 pontos, menos seis do que o Arsenal, que perdeu no sábado, de forma surpreendente, com o Bournemouth (2-1), depois de ter batido o Sporting, em Lisboa, por 1-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com a segunda e decisiva 'manga' agendada para quarta-feira.

Por seu turno, o Chelsea, com Pedro Neto no 'onze' inicial e Dário Essugo a entrar aos 82 minutos, sofreu a terceira derrota consecutiva no campeonato e está em sexto, com 48 pontos.

Nos outros jogos do dia em Inglaterra, o Nottingham Forest, treinado pelo português Vítor Pereira e adversário do FC Porto na Liga Europa, conquistou um empate 1-1 na receção ao Aston Villa.

Os visitantes inauguraram o marcador aos 23 minutos, na sequência de um autogolo do brasileiro Murillo, mas a equipa anfitriã restabeleceu a igualdade aos 38, por intermédio do galês Neco Williams, e deu mais um pequeno passo em direção à permanência no escalão principal do futebol inglês.

O Forest manteve-se no 16.º lugar, dois acima da zona de despromoção, para a qual caiu o histórico Tottenham, que se afundou na 18.ª posição ao perder por 1-0 no estádio do Sunderland (10.º), em consequência do golo marcado aos 61 minutos pelo francês Nordi Mukiele, num jogo em que o internacional português João Palhinha foi suplente utilizado nos 'spurs'.

A equipa treinada por Vítor Pereira, que dispõe agora três pontos de vantagem sobre o Tottenham, recebe o FC Porto na quinta-feira, em partida da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de 2025/26, uma semana após ter empatado 1-1 no Estádio do Dragão, no confronto inaugural da eliminatória.

O Aston Villa, quarto colocado, que em tempos pareceu capaz de se intrometer na luta pelo título entre o líder Arsenal e o Manchester City, ganhou apenas um dos últimos seis jogos no campeonato e, apesar de ter igualado o Manchester United no terceiro posto, pode ver os 'red devils' distanciarem-se quando receberem o Leeds na segunda-feira, no encerramento da ronda.

O Newcastle caiu para o 14.º lugar, ao perder por 2-1 no terreno do Crystal Palace, onde esteve a vencer graças ao golo marcado pelo dinamarquês William Osula, aos 43 minutos, mas permitiu a reviravolta aos anfitriões na fase final do desafio, materializada com um 'bis' do francês Jean-Philippe Mateta, aos 80 e 90+4, o último de grande penalidade.