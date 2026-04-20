Acção policial no Brasil contra o Comando Vermelho acaba em tiroteio e deixa 200 turistas isolados

Uma operação da polícia brasileira contra o Comando Vermelho (CV) hoje provocou um intenso tiroteio numa favela no Rio de Janeiro e cerca de 200 turistas, que faziam uma caminhada na região, ficaram isolados até a situação normalizar.

Uma turista portuguesa de Coimbra, Matilda Oliveira, que visita o Brasil, contou à TV Globo o momento de tensão no topo Morro Dois Irmãos, onde fazia uma caminhada com um grupo para ver o nascer do sol.

"Tínhamos esperado o nascer do sol e, de repente, os guias pediram para nos sentarmos e começámos a ouvir os tiros. Eles fizeram o trabalho deles. É sempre assustador, mas estava controlado, dentro do possível", disse.

Questionada se repetiria o passeio pela trilha, Matilda Oliveira respondeu que sim, referindo que contratou os serviços de guia ainda em Portugal e que os profissionais orientaram todos a ficarem agachados durante o tiroteio.

"Eu repetiria a experiência. Passámos pela polícia no caminho, e a situação já estava sob controlo. Não deixaria de recomendar nem a trilha, nem a comunidade ou o Brasil", afirmou.

Segundo informações da imprensa brasileira, a descida do grupo de turistas só foi autorizada por volta das 07:20 locais (11:20 em Lisboa), após a situação estar controlada pelas forças policiais.

A ação da polícia do Rio de Janeiro teve hoje como alvo principal o suspeito de tráfico de droga Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dada, que controlará o tráfico de drogas nas cidades turísticas de Caraíva e Trancoso, ambas localizadas no estado da Baía.

O suspeito fugiu da prisão na Baáa em 2024, aliou-se ao Comando Vermelho e escondeu-se na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, segundo a imprensa brasileira.