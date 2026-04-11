Cidadão distingue técnicos da IHM

Um cidadão, condómino num bairro da IHM, João Gomes, esteve esta sexta-feira à tarde na sede da instituição para entregar duas distinções a técnicos da empresa pública, num gesto de reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido na estruturação, acompanhamento e consolidação dos condomínios habitacionais, em especial no bairro da Nazaré, no Funchal.

Foram distinguidos o engenheiro Rui Magno e a técnica Arminda Martins, numa iniciativa em que foram igualmente tornados públicos os fundamentos dos louvores e da menção honrosa, centrados no acompanhamento da constituição de condomínios, na definição de regras de gestão e no apoio à autonomia dos moradores.

“Incansáveis na organização dos condomínios”

Em declarações ao DIÁRIO, João Gomes enquadrou as distinções no processo de evolução da gestão dos blocos habitacionais, sublinhando o papel dos técnicos desde a fase inicial da implementação do modelo de condomínio.

“Quando se implementaram os condomínios, houve pessoas incansáveis, que deram todo o apoio na organização e na ‘evangelização’ do sistema”, afirmou, referindo que o funcionamento actual resulta desse trabalho inicial.

O condómino explicou que, na Nazaré, a gestão dos blocos habitacionais passou por várias fases: começou com práticas informais entre moradores, evoluiu para uma organização comunitária e acabou por se formalizar com a constituição de condomínios, à medida que aumentou o número de proprietários e se tornou necessário o enquadramento legal.

Recordou ainda que, desde a década de 80, já existiam formas de organização entre residentes nos edifícios, numa fase anterior ao regime jurídico da propriedade horizontal.

“Um reconhecimento importante”

O engenheiro Rui Magno considerou o gesto “um reconhecimento importante”, enquadrando o trabalho desenvolvido como parte de um processo de transição para a autonomia dos condóminos.

Segundo explicou, o objectivo foi permitir que os moradores assumissem progressivamente a gestão dos seus próprios edifícios, com acompanhamento técnico do instituto sempre que necessário.

“O objectivo foi sempre ajudar a criar condomínios estruturados e autónomos, reduzindo a dependência do instituto na gestão diária”, referiu, sublinhando que esse acompanhamento foi determinante na fase de arranque e organização dos edifícios.

Louvor a Rui Magno e menção honrosa a Arminda Martins

Nos documentos entregues, o condómino João Gomes destaca o contributo dos técnicos no acompanhamento do Condomínio do Bloco 112 do Complexo Habitacional da Nazaré, nomeadamente na organização da estrutura de gestão e na definição das regras de funcionamento.

O engenheiro Rui Magno foi alvo de louvor, onde se sublinha a colaboração na elaboração do regulamento interno do condomínio e das normas de utilização dos espaços comuns, bem como o acompanhamento técnico no processo de constituição e formalização da administração de condomínio. É ainda reconhecida a sua disponibilidade e empenho no apoio à organização dos condomínios, contribuindo para a sua consolidação.

A técnica Arminda Martins recebeu uma menção honrosa, na qual é destacado o seu “sentido de dever, dedicação, lealdade e disponibilidade” no exercício de funções na gestão do património da IHM. O documento sublinha igualmente o seu contributo no acompanhamento do funcionamento administrativo dos condomínios e na articulação da gestão do património habitacional.

Os louvores enfatizam ainda que o trabalho desenvolvido pelos técnicos foi determinante para a consolidação de um modelo de gestão partilhada dos blocos habitacionais na zona da Nazaré, considerado essencial para o funcionamento actual dos condomínios e para a autonomia dos residentes.