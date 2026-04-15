Jorge Carvalho realça contributo da 'ExpoEstudante 2026 – 12º ano e depois' para os alunos

Decorre esta quarta-feira, 15 de Abril, na Reitoria da UMa, a II edição da 'ExpoEstudante 2026 – 12º ano e depois?', iniciativa organizada, em parceria com a Universidade da Madeira e que é especialmente pensada para apoiar os estudantes do 12º ano, mormente em relação às escolhas académicas.

Na abertura do evento, o presidente da autarquia do Funchal, Jorge Carvalho, salientou a importância deste evento enquanto contributo para a decisão que os alunos ao finalizar o 12º ano tomam na continuação dos estudos, uma decisão que considera ser "mais consciente e capacitada" face às suas motivações e talentos, mostrando as diferentes possibilidades que diversas instituições oferecem.

O autarca realçou igualmente a diversidade das instituições presentes, bem como a variedade de actividades desta iniciativa, nomeadamente workshops temáticos, lembrando ainda que a autarquia tem, na área da educação uma componente de apoio, em concreto com a atribuição de bolsas de estudo e de mérito a estudantes do ensino superior.

Nesta iniciativa da CMF, que termina às 13 horas, os visitantes terão a oportunidade de conhecer, de perto, as diversas ofertas formativas da Universidade da Madeira, nomeadamente Faculdade de artes e humanidades, Faculdade de Ciências e Engenharia, Faculdade de Ciências da Vida, Faculdade das Ciências Sociais, Escola Superior de Saúde e a Escola Superior de T. e Gestão.

Terão ainda a oportunidade de conhecer entidades externas à UMa como a Escola Superior de Saúde de São José de Cluny, representantes da GNR e do Exército Português – Zona Militar da Madeira e o Centro de Formação Profissional da Madeira.

Podem ter contato com apoios sociais da UMa e da CMF como as bolsas de estudo e a de mérito. E o que saber e como fazer para estudar no estrangeiro através da agencia da Information Planet.

Uma nota enviada pela autarquia dá conta que quanto aos workshops temáticos e pensados para responder a questões muito concretas que surgem nesta fase das vidas dos jovens, são:

'Bolsas de Estudo – Requisitos e prazos', dinamizado pela Universidade da Madeira, com sessões às 10h00‑10h30 e 11h30‑12h00, para esclarecer dúvidas sobre candidaturas, critérios e calendários.

'Estudar na Europa – Programa Erasmus' também organizado pela Universidade da Madeira, com sessões às 10h30‑11h00 e 12h00‑12h30, dedicado às oportunidades de mobilidade internacional e às experiências de estudar noutros países europeus.

'Literacia financeira para jovens: como gerir a mensalidade', promovido pela CMF – Divisão de Educação, com sessões entre as 11h00‑11h30 e 11h30‑12h00, para apoiar os alunos na gestão do orçamento, na organização de despesas e numa utilização responsável do dinheiro.

'Orientação Vocacional', dinamizado pela CMF – Divisão de Saúde, a decorrer em contínuo entre as 10h00 e as 12h00, oferecendo um espaço de reflexão e aconselhamento sobre interesses, aptidões e caminhos profissionais.

'Show cooking para estudantes: refeições rápidas para a vida independente', organizado pela CMF – Divisão de Educação, com sessões às 10h00 e às 12h00, focado em refeições simples, económicas e saudáveis para quem se prepara para sair de casa e ganhar autonomia.

Com a realização desta iniciativa, a Câmara Municipal do Funchal pretende "investir no futuro dos jovens, ajudando‑os a fazer escolhas informadas e conscientes, que lhes permitam concretizar os seus projetos de vida e contribuir ativamente para o desenvolvimento da nossa comunidade", termina.