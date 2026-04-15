"Os supermercados dão muito mais descontos nos combustíveis do que o Governo Regional", diz Gonçalo Leite Velho

Gonçalo Leite Velho apresentou o projecto de resolução do PS para redução das taxas de ISP e IVA, em 30%, baseando a sua proposta em gráficos que mostram a Madeira com uma inflação superior à nacional, em mais de um ponto percentual.

Uma inflação que, garante, deve-se ao preço dos bens alimentares e não, como diz o governo, aos preços dos restaurantes e dos hotéis.

Neste momento, mostrou Gonçalo Leite Velho, a Madeira regista pequenas reduções nos preços dos combustíveis e "o ISP do gasóleo, ao nível nacional, é mais baixo do que na Região".

Também apresentou estudos que provam que a redução do IVA, ao contrário do que defende o governo regional, tem repercussão directa nos conmsumidores.

Os preços dos combustíveis de "marca branca", no continente, chegam a ser mais baixos do que na Madeira porque "os supermercados dão muito mais descontos do que o Governo Regional".