Nacional adia entrega, na Liga de Clubes, da proposta sobre direitos televisivos

Nacional adiou para uma futura assembleia geral da Liga de Clubes a proposta sobre o que entende ser o modelo dos direitos televisivos em Portugal. Inicialmente, a intenção do clube alvinegro é que proposta fosse discutida amanhã durante assembleia da Liga, reunião dos clubes que vai discutir o “Procedimento para Comercialização dos direitos audiovisuais da Liga Portugal I e Liga Portugal II para o mercado doméstico", sendo que desta reunião dos clubes sairá o regulamento para ser submetido à Autoridade da Concorrência.

Rui Alves, presidente do Nacional, explicou o adiamento da proposta. “Ordem de trabalhos da assembleia de amanhã tem ponto muito específico na ordem de trabalhas e, por isso, a proposta do Nacional vai ser apresentada numa assembleia quando a mesma tiver como ponto único a chave de repartição dos direitos televisivos.”

A sua proposta, o Nacional propõe 50 por cento do valor total dos direitos televisivos distribuídos em quotas iguais por todos os clubes, contra os 32,5% propostos pela Liga.

Na proposta alvinegra, 25 por cento será para o mérito desportivo, calculados com base na classificação, em que 70 por cento referem-se à época actual e 30 por cento à média ponderada das quatro temporadas anteriores. 15 por cento são para as audiências, baseadas no número de jogos transmitidos e nas audiências auditadas, e 10 por cento para a implantação social e formação, que engloba critérios como o número de sócios, bilhetes de época vendidos, jogadores formados localmente e jogadores cedidos às seleções nacionais.