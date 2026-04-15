EUA discutem possível segunda ronda de negociações no Paquistão

Os Estados Unidos estão a discutir uma possível segunda ronda de negociações com o Irão, novamente no Paquistão, afirmou hoje a porta-voz da Casa Branca, depois do fracasso da primeira ronda no fim de semana.

"Estas discussões estão a decorrer, mas nada é oficial enquanto não for anunciado pela Casa Branca", afirmou Karoline Leavitt.

"Mas estamos otimistas quanto à perspetiva de um acordo", disse, acrescentando ser "muito provável que se realizem no mesmo local que da última vez".