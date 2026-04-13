Governo paquistanês garante que negociações Washington-Teerão prosseguem

Fontes do governo do Paquistão, intermediário das conversações entre Estados Unidos da América (EUA) e Irão, garantiram hoje que o diálogo continua "na direção correta", apesar da interrupção das reuniões no domingo.

"As negociações não acabaram. Podemos dizer que estão em ponto-morto, mas não terminaram", disseram aquelas fontes à agência noticiosa espanhola EFE, justificando o sucedido pelas diferenças entre as partes em alguns pontos em debate.

Segundo o executivo de Islamabade, os representantes de EUA e da República Islâmica "concordaram com a maioria os pontos apresentados por cada um dos lados, só tendo ficado um ou dois pendentes e o processo avança na direção correta".

As conversações de cessar-fogo fracassaram no fim de semana, algo que levou o presidente norte-americano, Donald Trump a anunciar um bloqueio de todo o tráfego marítimo de e para os portos iranianos.

As delegações dos Estados Unidos e do Irão deixaram de Islamabad no domingo, sem chegarem a um acordo, após mais de 20 horas de reuniões, no encontro cara-a-cara de mais alto nível entre os dois países desde a revolução islâmica de 1979.

Trump justificou a decisão sobre atuar no estreito de Ormuz porque, segundo o próprio, Teerão não quer renunciar às suas "ambições nucleares".