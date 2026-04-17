Homenageados 13 polícias que passaram à pré-aposentação

O Comando Regional da PSP da Madeira acolheu, no passado dia 14 de Abril, uma cerimónia de homenagem e despedida a 13 polícias que passaram à pré-aposentação durante o ano passado e no início deste ano. A cerimónia 'Mudança de Turno' homenageou agentes que tinham mais de 35 anos de serviço e desempenharam a maioria do seu tempo de serviço na Madeira.

Segundo uma nota publicada nas redes sociais, o comandante agradeceu o serviço e a dedicação de todos e salientou as grandes mudanças em que todos participaram e que "tornam a PSP de hoje numa das polícias mais modernas e respeitadas do mundo, com provas dadas a nível nacional e internacional".

'Robocop' entre os homenageados

Um dos polícias homenageados foi o agente conhecido por 'Robocop', que durante anos desenvolveu um trabalho de proximidade junto da comunidade, com principal enfoque nas escolas e no trânsito.

"Nas suas intervenções, com alguma emoção, os homenageados lembraram os muitos anos de serviço e o orgulho que têm nas suas carreiras e nas amizades cimentadas na instituição", indica a mesma nota.



Após terminados os discursos e de forma simbólica, foram entregues as lembranças oferecidas pelos Serviços Sociais e visionado um pequeno filme com fotografias dos presentes "com menos 10, 20 e 30 anos, e menos 1 ou 2 quilos", tendo sido depois organizadas alas de honra por onde desfilaram os homenageados, seguindo-se a tradicional fotografia de grupo.

