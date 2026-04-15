Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, na manhã de hoje, para uma abertura de porta num complexo habitacional nas imediações do centro comercial Centromar, na Rua da Ponta da Cruz, no Funchal.

No interior da habitação encontrava-se uma mulher de 80 anos que, apesar da situação, referiu sentir-se bem.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses procederam à abertura da porta, enquanto os Sapadores do Funchal prestaram assistência no local. A idosa acabou por recusar o transporte para o hospital.