Cessar-fogo continua e partes tentam resolver impasse

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, assegurou hoje que o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão se mantinha e que estavam em curso esforços para resolver divergências que impediram um acordo no domingo.

"O cessar-fogo mantém-se e, no momento em que falo, estão em curso esforços para resolver os últimos litígios", afirmou Sharif durante uma breve alocução transmitida pela televisão do Paquistão.

Delegações dos Estados Unidos e do Irão interromperam no domingo as conversações acolhidas pelo Paquistão sem conseguirem um acordo que permitisse pôr fim à guerra em curso no Médio Oriente.

As duas partes concordaram com um cessar-fogo que entrou em vigor na sexta-feira para permitir as conversações.

Face ao impasse em Islamabad, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um bloqueio a todos os portos do Irão a partir das 15:00 de hoje, hora de Lisboa.

O exército norte-americano não confirmou imediatamente se o bloqueio tinha efetivamente começado, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).