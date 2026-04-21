Sporting em semana de 'tudo ou nada' defende vantagem curta no Dragão

O Sporting, detentor do troféu, defende quarta-feira a diminuta vantagem de 1-0 no estádio do FC Porto, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, que irá desfazer o impasse entre os 'secundários' Torreense e Fafe.

O bicampeão está a atravessar uma semana de 'tudo ou nada', que, alternativamente, pode resultar em 'alguma coisa' e essa só poderá ser a segunda prova nacional, uma vez a continuidade na Liga dos Campeões terminou na quarta-feira, no estádio do Arsenal, e o sonho do tricampeonato esfumou-se com a derrota por 2-1 sofrida no domingo, na receção ao Benfica.

O estado de espírito do FC Porto será substancialmente diferente. Os 'dragões' agradeceram a ajuda benfiquista e cumpriram pouco tempo depois a obrigação de vencer o 'aflito' Tondela, por 2-0, o que lhes permitiu manter sete pontos de vantagem no comando da I Liga sobre o rival 'encarnado' e oito sobre o Sporting, ainda que 'leões' tenham menos um jogo realizado.

A vantagem na eliminatória está, no entanto, do lado da formação treinada por Rui Borges, que ganhou por 1-0 na primeira mão, em 03 de março, graças a um golo de grande penalidade, marcado aos 61 minutos pelo avançado Luis Suárez, que viria a cumprir um jogo de suspensão por ter efetuado um gesto conotado com roubo.

O colombiano foi incapaz de demonstrar idêntica eficácia no domingo, ao desperdiçar um castigo máximo frente ao Benfica (quando o marcador registava 0-0), que poderia ter lançado o Sporting para a vitória no dérbi lisboeta e aliviado a pressão para o quarto confronto da época com o FC Porto.

A equipa orientada pelo italiano Francesco Farioli foi a primeira a festejar, ao vencer por 2-1 no Estádio José Alvalade, na quarta jornada do campeonato, antes de empatar 1-1 na receção ao Sporting, na 21.ª ronda (resultado que será insuficiente na quarta-feira), e de ceder por 1-0, em nova deslocação ao recinto 'leonino', na primeira mão das meias-finais da Taça.

Se atingir o jogo decisivo, o clube portuense terá deixado pelo caminho os dois maiores adversários na atual edição da Taça (a última em que as meias-finais são decididas em duas mãos), uma vez que afastou o Benfica nos 'quartos', ao vencer por 1-0 em casa, enquanto o Sporting só se impôs no prolongamento (3-2) na receção ao AVS, lanterna-vermelha da I Liga.

Enquanto Rui Borges encontrou em Luis Suárez um sucessor à altura do goleador sueco Viktor Gyökeres, Farioli tem-se deparado com muitas dificuldades para substituir o avançado espanhol Samu, que se lesionou com gravidade e deixou o FC Porto órfão do seu melhor marcador na fase decisiva da época 2025/26.

A equipa que emerge de um confronto na prova entre os rivais de Lisboa e Porto assume sempre contornos de vencedora antecipada, mas estes ficam substancialmente mais vincados quando o embate ocorre na antecâmara da final e tendo como adversário no Estádio Nacional, em 24 de maio, um clube proveniente dos escalões inferiores.

Torreense, terceiro classificado da II Liga, e Fafe, que ocupa o segundo lugar na Série 1 de Manutenção da Liga 3, defrontam-se novamente na quinta-feira, agora em Torres Vedras, dois meses e meio depois do empate 1-1 na primeira mão (disputado em 04 de fevereiro), e serão adversários muito apetecíveis para o 'grande' que se impuser na outra meia-final.

Com 20 troféus conquistados, entre os quais três nas últimas quatro temporadas, o FC Porto é o segundo clube mais titulado na Taça de Portugal, atrás do Benfica, que é o recordista, com 26, e ligeiramente à frente do Sporting, que ergueu o 18.º cetro no ano passado, ao impor-se por 3-1 na final frente às 'águias', por 3-1, após prolongamento.