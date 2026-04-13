Francês François Letexier arbitra visita do Sporting ao Arsenal

O francês François Letexier vai arbitrar na quarta-feira a visita do Sporting ao Arsenal, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a UEFA.

Letexier, de 36 anos, vai ter os compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni como assistentes, enquanto o alemão Bastian Dankert vai ser o videoárbitro.

O francês vai arbitrar pela quarta vez um encontro dos 'leões', o primeiro na Liga dos Campeões, depois de ter estado três vezes em jogos da Liga Europa, sempre em Alvalade, sendo que o Sporting nunca perdeu com Letexier.

Em 2018/19, Letexier esteve na vitória do Sporting sobre o Qarabag (2-0), seguindo-se empates a um golo com Midtjylland e com a Juventus, ambos na temporada 2022/23.

O Sporting visita na quarta-feira (20:00) o Arsenal, depois de os 'gunners' terem vencido em Alvalade, por 1-0, com um golo do alemão Kai Havertz, aos 90 minutos.