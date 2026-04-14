Suárez diz que Sporting joga "sem pressão" frente ao Arsenal

O colombiano Luis Suárez afirmou hoje que o Sporting entra "sem qualquer pressão" no jogo frente ao Arsenal, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, admitindo que está no melhor momento da carreira.

Questionado sobre a partida de Londres, a realizar na quarta-feira no estádio Emirates, Suárez disse que "é uma bonita oportunidade" para os 'leões'.

"Não temos pressão", garantiu, durante a conferência de imprensa de antevisão.

Na primeira mão, disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, os 'gunners' venceram por 1-0 graças a um golo do alemão Kai Havertz, aos 90+1 minutos, pelo que o Sporting necessita vencer para ter possibilidade de seguir em frente.

O avançado, de 28 anos, considerou que atravessa "o melhor momento" da carreira, "em todos os sentidos", e frisou o empenho em continuar a crescer.

"Nunca me gosto de colocar metas ou limites. Estou a desfrutar muito deste momento e ainda posso dar mais. Quanto mais golos, mais ajudo o grupo", afirmou.

Em relação ao possível interesse de equipas, nomeadamente inglesas, Suárez relativizou, dizendo que "tudo o que seja individual fica em segundo plano".

"O importante é que o Sporting faça um jogo perfeito para seguir em frente. O primeiro objetivo é sempre o coletivo", acrescentou.

Esta é apenas a segunda presença de Luis Suárez na Liga dos Campeões, após uma passagem discreta pelo Marselha, e o avançado colombiano admite que esta experiência "tem um sabor muito mais gratificante".

"Em Marselha tive poucos minutos, o que me levou a refletir e a evoluir, como jogador e como pessoa. Trabalhei muito para voltar a este nível", afirmou.

Suárez recordou ainda as suas origens humildes, sublinhando o significado pessoal do momento: "Para aquele menino que jogava descalço nas ruas de Santa Marta e de Aracataca, a minha terra, estar aqui é a concretização de um sonho".

O Sporting desloca-se esta quarta-feira a Londres, onde defronta o Arsenal no Emirates Stadium, às 20:00, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O encontro será dirigido pelo francês François Letexier.