Nacional apresenta-se na Luz com mexidas no 'onze'
Já é conhecido o 'onze' do Nacional para a visita ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, em jogo da 29.ª jornada da I Liga, que tem início às 18 horas (BTV).
Tiago Margarido faz três mudança na equipa, apresentando o seguinte conjunto inicial: Kaique, Alan, Léo Santos, Zé Vítor e José Gomes; Laabidi, Matheus Dias e Liziero; Daniel Júnior, Jesus Ramírez e Witi.
No banco alvinegro estão Kevyn, João Aurélio, Lucas João, Filipe Soares, Lenny, Joel Silva, Martim Watts, Francisco Gonçalves e Pablo Cardozo.
Do lado do Benfica, o treinador José Mourinho aposta na seguinte equipa: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barreiro; Prestianni, Rafa e Schjelderup; e Pavlidis.
No banco estão: Samuel Soares, Enzo Barrenechea, Alexander Bah, Fredrik Aursnes, Ivanovic, Sudakov, Lukebakio, Anísio Cabral e Gonçalo Moreira.