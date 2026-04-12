JPP defende aposta na agricultura e valorização do limão regional em Santana

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) e líder da oposição, Élvio Sousa, defendeu este domingo, na freguesia da Ilha, no concelho de Santana, a necessidade de reforçar o investimento na agricultura regional, com especial enfoque na valorização do limão produzido na Madeira.

A posição foi expressa durante a visita à XXIV Exposição do Limão, iniciativa que decorre naquela freguesia e que, segundo o dirigente, assume importância para os produtores locais e para a promoção da actividade agrícola.

Élvio Sousa, citado em nota de imprensa, afirmou que, caso o partido estivesse no governo, a agricultura seria uma prioridade da acção governativa, defendendo a adopção de uma estratégia regional de valorização dos produtos locais e de incentivo ao consumo interno.

O líder do JPP sublinhou ainda a importância de medidas que promovam a utilização de produtos regionais em instituições públicas, como escolas, lares e hospitais, defendendo que estas devem privilegiar a aquisição de produção regional nos seus processos de contratação.

Segundo o dirigente, a promoção do limão regional deve ir além dos eventos de divulgação, apontando a necessidade de medidas de apoio ao escoamento, assistência técnica aos produtores e melhoria das condições de comercialização. Referiu ainda dificuldades na venda do produto e na obtenção de preços considerados competitivos por parte dos agricultores da freguesia da Ilha.

Precisamos de uma estratégia regional séria de valorização dos produtos regionais e de promoção do aumento do consumo desses produtos, trabalho que passa também por as instituições públicas, escolas, lares e hospitais, preferirem produtos da Região no acto da contratação Élvio Sousa

Élvio Sousa defendeu igualmente uma maior aposta na certificação e promoção do limão da Madeira, bem como o reforço do diálogo com os produtores e ações de formação no setor.

O dirigente considerou ainda que a política regional deve privilegiar o investimento em setores produtivos, referindo a agricultura como área prioritária para o JPP, em contraponto com outras opções de investimento público.