Pedro Teles e Stephanhie Cords vencem 3.ª Taça da Madeira de CE – Brisa Sem Açúcar

Durante a manhã de ontem, 41 ciclistas (38 masculinos e 3 femininas) partiram para a 3.ª Taça da Madeira de CE – Brisa Sem Açúcar, que ligou a Calheta à Ponta do Pargo, numa extensão de 48kms com 1840 D+.

Pedro Teles (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz) impôs um ritmo distinto da concorrência, para dominar toda a restante corrida, ao fim de 1h47m,58s, com Bruno Moniz (C. S. Marítimo / Mina Cabeleireiros) a ser o que mais de perto o perseguiu e que concluiu a 3m56s do vencedor. O 3º lugar do pódio foi arrecadado por Bruno Santos (C. N. Seixal/Município do Porto Moniz), ao ser o mais forte do grupo de 4 ciclistas que se manteve unido na primeira metade da corrida, e cortou a meta a 8m27s do seu colega de equipa.

A grande vencedora, da corrida feminina, foi Stephanhie Cords (C.D.1ºde Maio-Letícia Fernandes – Seguros) percorrendo a mesma distância da prova masculina 2h30m27seg, seguida da sua colega de equipa Jessie Serrão a 2m39s e Diane Esson (Clube Escola do Estreito-Madeira) a 48m07s.

Por equipas o C. N. Seixal/Município do Porto Moniz venceu novamente, com o C. S. Marítimo / Mina Cabeleireiros a terminar em 2º lugar e o pódio a ser completado pelo Clube Desportivo Nacional – CHARIB Gestão de Condomínios.

A Taça da Madeira tem a sua 4ª prova agendada para o dia 10 de Maio, no Porto Moniz (Achadas da Cruz), onde teremos uma prova em formato de circuito.