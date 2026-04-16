Câmara do Funchal aprova reforço orçamental de 3 milhões de euros

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, na reunião realizada esta quinta-feira, uma alteração orçamental, a segunda do ano, e que permitirá reforçar em cerca de três milhões de euros a capacidade financeira da autarquia.

De acordo com o presidente da autarquia, Jorge Carvalho, este aumento resulta do financiamento comunitário assegurado para o Plano de Mobilidade Sustentável da cidade, libertando verbas do orçamento municipal para outras intervenções prioritárias.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal adiantou ainda que a autarquia vai investir seis milhões de euros na requalificação de um edifício na Rua da Infância, junto à PSP, e que vai concentrar não só serviços municipais, presentemente, dispersos, como ter habitação pública, prevendo-se entre 10 a 15 apartamentos de várias tipologias, a que se junta ainda estacionamento público.

O autarca adiantou igualmente que, na Assembleia Municipal, a realizar, em Junho, serão apresentadas as revisões de alguns regulamentos municipais, entre os quais o do apoio ao arrendamento, de modo a que o Funchal possa responder melhor aos desafios na área da habitação e chegar a mais pessoas, nomeadamente à classe média.