Três estreias na convocatória da seleção portuguesa para a Liga Europeia de voleibol

O selecionador nacional masculino de voleibol, João José, divulgou hoje a lista de convocados para a Liga Europeia de 2026, na qual aponta ao top 4, com os estreantes Diogo Fevereiro, Gonçalo Gomes e Tomás Teixeira.

Com um formato mais direto e competitivo, que engloba as anteriores Golden e Silver League, Portugal encara a nova Liga Europeia com uma mescla de experiência e sangue novo, para garantir uma das quatro vagas imediatas para o Europeu de 2028.

"O nosso objetivo passa por continuar a desenvolver um trabalho sólido e consolidar a nossa posição internacional. Queremos alcançar as meias-finais, pois esse patamar permite-nos lutar pela qualificação direta para o Europeu de 2028", afirmou João José, citado pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

A Liga Europeia, após a reestruturação da Confederação Europeia de Voleibol (CEV), resulta na simplificação do anterior modelo, sendo que as meias-finais passam a ser disputadas pelos quatro melhores classificados da fase regular, num sistema de 'casa e fora'.

A final da prova também será disputada a duas mãos, entre 08 e 12 de julho.

O Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos vai ser o palco do segundo torneio de Portugal, de 12 a 14 de junho, quando a seleção nacional vai defrontar Letónia e Montenegro. Antes disso, Portugal estreia-se na Dinamarca e encerra a fase de grupos no Azerbaijão.

A convocatória de João José destaca-se pelas estreias absolutas na seleção sénior de Diogo Fevereiro (Benfica), Gonçalo Gomes (Vitória de Guimarães) e Tomás Teixeira (Benfica), que se juntam a regressos importantes como os de Miguel Cunha, Manuel Figueiredo e Nuno Teixeira.

Além do apuramento para o Europeu de 2028, Portugal tem já presença garantida na edição deste ano, devido à sua posição no ranking, João José recorda que cada ponto conta para melhorar a posição.

"Após o Europeu de 2026, será fechado o ranking que define as seleções presentes no próximo Campeonato do Mundo. Cada resultado nesta competição é, por isso, fundamental", referiu o selecionador nacional.

Lista dos 17 convocados:

- Zonas 4 (atacantes): Tomás Teixeira (Benfica), André Pereira (Martigues VB, Fra), Nuno Marques (Lindemans Aalst, Bel), Miguel Cunha (Vitória de Guimarães) e Manuel Figueiredo (Volley Nafaels, Suíça).

- Opostos: Alexandre Ferreira (Tokyo Great Bears, Jap), José Pinto (Académica de Espinho) e Rodrigo Costa (Castêlo da Maia).

- Distribuidores: Bruno Dias (Tourcoing VB, Fra), Diogo Almeida (Académica de São Mamede) e Diogo Fevereiro (Benfica).

- Centrais: Guilherme Menezes (Sporting de Espinho), Filip Cveticanin (SCM Zalau, Rom), Kelton Tavares (Sporting) e Nuno Teixeira (Vitória de Guimarães).

- Liberos: Gonçalo Sousa (Sporting) e Gonçalo Gomes (Vitória de Guimarães).