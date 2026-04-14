Debate mensal com o Governo Regional marcado para 28 de Abril

A Protecção Civil será o tema do próximo debate mensal com o Governo Regional, marcado para o próximo dia 28 de Abril. Esta foi uma das decisões da Conferência dos Representantes dos Partidos que esteve reunida no intervalo da sessão plenária de hoje.

Além da marcação de sessões plenárias ordinárias, foi decidido agendar, para 29 de Abril, o debate anual do relatório da participação da Madeira na União Europeia.

Foi também aprovado o regimento da sessão do 25 de Abril.