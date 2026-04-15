Isabel Garcês acusa o Governo Regional de estar a "falhar aos madeirenses"

No dia em que se completa um ano desde a tomada de posse, Isabel Garcês fez uma intervenção, no período antes da ordem do dia, em que acusou o Governo de Miguel Albuquerque de estar "a falhar aos madeirenses".

A deputada socialistas apresentou números que mostram que "o custo de vida está cada vez mais alto" e que a riqueza, de uma região com um PIB elevado 2não chega aos bolsos das pessoas".

Números que incluem as mais de 7.000 famílias "que recorrem ao banco alimentar", uma Região com salário médios abaixo dos praticados no continente, com mais de 12.000 trabalhadores "que vivem em risco de pobreza".

A Madeira, lembra, tem mais de de 53.000 pessoas em risco de pobreza, 61.000 vivem em casas sobrelotadas e ao acesso à habitação é cada vez mais difícil.

O PS exige ao Governo Regional medidas que use os "instrumentos autonómicos ao serviço dos madeirenses".