Bordal lança “Bordaterapia” no Jardim Botânico da Madeira

A Bordal – Bordados da Madeira lança a “Bordaterapia”, um novo conceito que pretende cruzar "tradição e inovação, posicionando o Bordado Madeira no contexto do turismo criativo, do bem-estar e do slow tourism".

A iniciativa propõe "uma experiência sensorial e imersiva, transformando o acto de bordar num momento de contemplação e conexão com o território, sempre acompanhado pelas bordadeiras da Bordal".

Após mais de uma década a desenvolver workshops na sua fábrica, no Funchal, a marca avança agora para uma nova fase ao levar esta prática para fora de portas, integrando-a em cenários da ilha.

A “Bordaterapia” será desenvolvida em vários locais emblemáticos da Madeira, entre os quais a Fajã dos Padres, o Jardim Botânico da Madeira, os Jardins do Palheiro, a Terra Bona e o Museu de Arte Sacra do Funchal.

O lançamento oficial realiza-se no dia 16 de Abril, às 11h00, no Jardim Botânico da Madeira, no âmbito das celebrações do mês de aniversário daquele espaço.

A sessão contará com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e insere-se nas comemorações do mês de aniversário do Jardim Botânico da Madeira, "reforçando a ligação entre natureza, cultura e contemplação".