A Diocese do Funchal informou através das redes sociais que faleceu a mãe do bispo do Funchal, D. Nuno Brás Martins.

Numa nota publicada no seu perfil oficial, a diocese refere que a Senhora Luzia Silva “partiu para Deus”, convidando os fiéis à oração pelo seu eterno descanso e pelo consolo de D. Nuno Brás e da sua família neste momento de dor.

“Unimo-nos em oração pela Senhora Luzia Silva, para que o Senhor, nosso Bom Deus, a acolha na Sua presença e conceda conforto ao Senhor Bispo e a toda a sua família neste momento de dor”, lê-se na publicação.

A mensagem acrescenta que as preces da Diocese do Funchal se elevam ao “Senhor da Misericórdia”, “em ação de graças pelo dom da sua vida, da sua fé e do seu amor”, concluindo com a expressão: “Descanse em Deus”.

Adianta ainda que o funeral será celebrado na segunda-feira, às 11 horas, na igreja de A dos Cunhados, no Patriarcado de Lisboa.