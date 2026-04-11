Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva orienta alunos para o futuro com 'Levada das Profissões'

A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, conhecida como Escola da Levada, organiza entre 14 e 20 de Abril o evento 'Levada das Profissões', uma iniciativa dedicada a apoiar os estudantes na escolha do seu percurso académico e profissional.

O projecto dirige-se sobretudo aos alunos de 9.º e 12.º ano, anos de transição por excelência, mas estará aberto a toda a comunidade escolar. Durante a semana, os participantes terão oportunidade de ouvir profissionais de referência na sociedade regional, que partilharão os seus testemunhos e experiências no mercado de trabalho.

O programa inclui ainda a presença de várias instituições de formação, que apresentarão a sua oferta de cursos, saídas profissionais e modalidades de certificação, dando aos jovens uma visão mais concreta das opções disponíveis após a conclusão dos estudos.

Com esta iniciativa, a Escola da Levada sublinha o compromisso com uma educação mais ligada à realidade, apostando na formação de uma comunidade jovem mais dinâmica, empreendedora e preparada para os desafios do mundo do trabalho.