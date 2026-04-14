Universidade da Madeira promove valorização da propriedade intelectual

A valorização da propriedade intelectual vai estar em destaque, na Universidade da Madeira, no âmbito do projecto INNOVamos. A sessão acontece a 22 de Abril, entre as 14h30 e as 18h30, no edifício da Reitoria, reunindo representantes de empresas, gabinetes de transferência de conhecimento, startups, spin-offs, empreendedores e investigadores, contando ainda com a presença de organismos públicos e stakeholders chave no domínio da inovação regional.

Segundo nota à imprensa, este é um evento dirigido à comunidade academia e ao meio empresarial, que contará com María Sacristán Rodríguez (ULPGC), directora da Oficina de Transferência de Conhecimento (OTC) da Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que irá falar sobre o papel e a importância dos Gabinetes/Oficinas de Transferência de Conhecimento, e de Adriana Esteves, directora IP Consultancy, da ClarkeModet Portugal, que apresentará as principais estratégias de protecção e valorização dos resultados da investigação académica, e da transferência de conhecimento desses resultados para o mercado e a sociedade.

Os interessados em participar deverão efectuar a inscrição através do formulário disponível on-line.