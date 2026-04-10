Jardim da Serra celebra as cerejeiras com roteiro e corrida

A freguesia do Jardim da Serra recebe, este domingo, 12 de Abril, dois dos seus eventos anuais mais emblemáticos: o X Roteiro das Cerejeiras em Flor e o XXXVI Grande Prémio das Cerejeiras em Flor.

Apesar do vento registado nos últimos dias, que acelerou a queda de pétalas nos pomares, a floração mantém-se ainda em grande escala, proporcionando aos visitantes a oportunidade de percorrer as veredas e caminhos tradicionais da freguesia num momento único do ciclo agrícola, antes do surgimento do fruto.

O programa inicia-se às 15 horas com o X Roteiro das Cerejeiras em Flor, um passeio pedestre com concentração e partida na Rotunda das Cerejeiras, no Centro Cívico do Jardim da Serra. A iniciativa inclui um percurso guiado pelos trilhos e pomares locais, dirigido a famílias e apreciadores de fotografia de natureza.

Segue-se, pelas 16 horas, o XXXVI Grande Prémio das Cerejeiras em Flor, com concentração na Rua das Corticeiras. A prova de atletismo, já uma referência no calendário desportivo regional, atravessa as zonas de maior densidade de cerejeiras em flor.