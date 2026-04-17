Iate alemão andou à deriva ao largo da Madeira durante 4 dias há 36 anos

Um iate de bandeira alemã, de nome ‘Second Life’, foi surpreendido pelo mau tempo, há 36 anos, quando rumava para a Madeira vindo de Canárias, acabando por ficar à deriva durante quatro dias.

Além de ter sido surpreendido pelo mau tempo, acabou por apresentar problemas no motor, o que impediram que continuasse o seu percurso. Este iate era acompanhado por uma outra embarcação, denominada ‘Versalia’, que conseguiu escapar ao mau tempo e pedir ajuda à Capitania do Funchal, que de imediato empenhou o navio-patrulha ‘Quanza’.

O iate acidentado acabaria por ser rebocado para o porto do Funchal. A tripulação era composta pelo casal Hans Fred Phlipsen e Sabine Pardon, que se faziam acompanhar pelo cão Barry. Os cidadãos alemães mostravam-se bastante cansados depois de quatro dias de luta “em pleno oceano contra o mau tempo e a inactividade do motor do barco”.

O casal deu conta ao DIÁRIO de que o iate era a sua casa e já há algum tempo navegavam sem que tivessem sofrido qualquer acidente. No entanto, desta feita, a embarcação não tinha ficado nas melhores condições. O plano era ficar cerca de dois meses na “bonita ilha” da Madeira, por forma a reparar o barco, e então rumar a Cádis e Ibiza.