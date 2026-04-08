Madeira estreia-se no World Creativity Day com 'Creativity Village' no Funchal

A Madeira vai integrar, pela primeira vez, o World Creativity Day, a maior iniciativa colaborativa de criatividade do mundo, que se celebra anualmente na semana de 21 de Abril, data reconhecida pelas Nações Unidas como Dia Mundial da Criatividade e Inovação. A apresentação oficial da edição regional decorreu esta quarta-feira, 8 de Abril, no Núcleo Museológico de São Filipe, no Funchal.

No âmbito das celebrações, o centro da cidade prepara-se para receber a 'Creativity Village', uma iniciativa que se estende entre a praça do Núcleo Museológico de São Filipe e a zona envolvente à Assembleia Legislativa da Madeira, integrando também o Espaço IDEIA (Investigação e Divulgação de Estudos e Informação).

Numa mensagem institucional transmitida em vídeo, Lucas Foster, fundador da World Creativity Organization, considerou que a adesão da Madeira à rede global representa um passo relevante: “A adesão da Madeira a esta rede global representa mais do que uma participação, constitui um posicionamento inequívoco como território criativo.”

O líder do World Creativity Day na Madeira, Sérgio Nóbrega, agradeceu o apoio institucional e dos parceiros envolvidos na iniciativa, sublinhando o carácter colectivo do projecto. “Organizar um evento internacional nas nossas circunstâncias exige um esforço colectivo — não depende apenas de quem o cria ou de quem participa, mas de todos os que nele acreditam”, afirmou.

Sérgio Nóbrega, Foto Rui Silva / ASPRESS

Segundo o responsável, a opção por realizar parte das iniciativas numa praça aberta pretende reforçar a participação pública. “Escolhemos uma praça aberta: uma praça de afectos, de sinergias e de cruzamentos", onde todos poderão participar activamente, disse.

Sérgio Nóbrega adiantou ainda que a programação pretende valorizar iniciativas já existentes na Região e projectá-las internacionalmente. “Existem excelentes eventos locais e aquilo que projetamos internacionalmente é composto por vários momentos”, explicou, referindo que serão captados conteúdos de iniciativas como a Purple Friday, a festa na Fortaleza do Pico, os workshops no IDEIA e as actividades de artesanato na praça: "É um evento de todos, que visa transportar a Madeira a nível internacional."

O responsável aproveitou a ocasião para convidar a artista madeirense Teresa Gonçalves Lobo a ser "madrinha do evento".

O director de operações do evento, Gonçalo Abreu, adiantou que o evento decorrerá entre os dias 19 e 24 de Abril, com várias fases e iniciativas distribuídas ao longo desse período. “Não quero revelar demasiado para não retirar o efeito surpresa — o melhor é virem à praça e descobrirem, no momento, aquilo que está a ser criado”, referiu.

Gonçalo Abreu, Foto Rui Silva / ASPRESS

Presente na conferência, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destacou a importância da criatividade para o desenvolvimento das sociedades e recordou o espírito de adaptação característico das comunidades insulares. “A criatividade tem precisamente essa capacidade: quem cria, cresce; quem cresce, evolui”, afirmou. O governante sublinhou ainda que “os povos insulares, como o nosso, sempre foram povos de engenho”, recordando que a capacidade de transformar dificuldades em soluções faz parte da identidade madeirense.

Antes da sessão e em declarações aos jornalistas, Eduardo Jesus sublinhou a relevância da integração da Madeira nesta iniciativa internacional. “É a primeira vez que a Madeira tem a oportunidade de estar integrada nesta comemoração, que já é reconhecida pela ONU há algum tempo e que coloca a criatividade no centro da reflexão”, afirmou.

Eduardo Jesus, Foto Rui Silva / ASPRESS

Segundo o governante, a criatividade deve também ser encarada como um factor de desenvolvimento económico: “A criatividade surge aqui como um motor de desenvolvimento — não apenas social, mas também económico. A cultura deve também ser encarada dessa forma: a produção criativa pode, e deve, gerar impacto económico.”

Eduardo Jesus acrescentou ainda que a participação da Região nesta rede global reforça o posicionamento internacional da Madeira no domínio cultural: “Passamos a ser reconhecidos como uma região qualificada e valorizada no domínio da criatividade. Ficamos inseridos num ecossistema cultural de dimensão global, o que nos permite ser vistos de forma diferente e potenciar a atração de projetos relevantes para a Região Autónoma da Madeira.”

Para o governante, trata-se de um momento relevante para a afirmação da Região. “Ao centrarmos a discussão na criatividade, estamos também a evidenciar a capacidade da Região para inovar, criar e afirmar-se neste domínio”, concluiu.

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, destacou também que iniciativas deste género têm um papel relevante no desenvolvimento económico e social. “As indústrias criativas são hoje um motor de desenvolvimento. Criam emprego, geram valor económico e promovem inclusão social”, frisou.

Rubina Leal, Foto Rui Silva / ASPRESS

A responsável sublinhou ainda a importância do apoio institucional a projectos inovadores. “Nem sempre é fácil assumir riscos, mas é essencial apoiar projectos inovadores e criativos”, disse, manifestando votos de sucesso para a iniciativa.

Também através de mensagem em vídeo, a representante da organização em Portugal do Dia Mundial da Criatividade e Inovação, Marta Leite Castro, mostrou-se entusiasmada com o evento na Madeira: “Estamos muito confiantes com a equipa que lidera este projecto, em particular com o Sérgio e todos os que fazem parte”, afirmou, agradecendo o envolvimento das entidades locais.

Ao abrir a sessão, o responsável pelo Núcleo Museológico de São Filipe, Daniel Sousa, destacou o simbolismo histórico do local escolhido para acolher a apresentação: “Enquanto responsável por este sítio arqueológico, é com enorme honra e orgulho que vos acolho na nossa casa, localizada no berço da cidade do Funchal. Foi aqui que tudo começou.” O responsável sublinhou que o espaço remonta aos primórdios da cidade e representa uma das primeiras manifestações de organização urbana no Atlântico Norte.

Já numa intervenção em áudio, o director-geral do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira destacou o papel das indústrias criativas na sociedade contemporânea: “A criatividade não é apenas um momento de inspiração, é a força silenciosa que move o mundo.”

Segundo o jornalista, as indústrias criativas assumem hoje um papel central na economia e na inovação. “Não é só sobre imaginar, é sobre realizar, é sobre transformar o invisível em algo que todos possamos sentir, ver, ouvir e experienciar”, disse, convidando o público a participar nas iniciativas previstas para 21 de Abril no Funchal: "Este ano celebramos o Dia Mundial da Criatividade à escala global."

Em 2026, o World Creativity Day decorrerá em mais de 200 hubs criativos em todo o mundo, consolidando-se em Portugal como uma plataforma dedicada ao desenvolvimento sustentável, à inovação e à valorização das indústrias criativas. Na Madeira, o evento é organizado pela Associação das Indústrias Criativas (AIC) e terá o apoio da presidência da Assembleia Legislativa da Madeira, do Governo Regional da Madeira através da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, da Startup Madeira e da Câmara Municipal do Funchal, tendo o DIÁRIO e a TSF-Madeira como parceiros 'media' oficiais.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, a programação do World Creativity Day na Madeira integra momentos e experiências diversas, desde ambientes sonoros com DJs e experiências visuais com VJs, até ‘showcases’ de artistas, poesia ao vivo e áreas dedicadas ao artesanato. A componente reflexiva estará também presente através das ‘Talks na Praça’ e do espaço ‘Escala o Futuro’, pensado como um ponto de encontro para ideias, inovação e partilha de perspectivas sobre os desafios contemporâneos.