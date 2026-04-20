Ex-Presidente búlgaro Radev afirma-se como figura central nas legislativas

O ex-Presidente búlgaro Rumen Radev venceu hoje as eleições legislativas, surgindo como principal figura política para liderar um novo ciclo governativo no país.

Antigo piloto de caça e general da Força Aérea, Radev, de 62 anos, apresentou-se ao eleitorado como defensor das classes mais desfavorecidas e crítico do sistema político tradicional, marcado por acusações de corrupção.

Durante a campanha, Radev adotou uma posição de equilíbrio em política externa, defendendo a retoma do diálogo com Moscovo e criticando o apoio militar à Ucrânia, ao mesmo tempo que reconheceu os benefícios da integração na União Europeia (UE).

Radev sublinhou que a Bulgária pode desempenhar um papel de ponte entre o bloco europeu e a Rússia, destacando a posição geopolítica do país.

No plano interno, afirmou-se como opositor das elites e do que descreve como um sistema oligárquico, enfatizando a sua entrada tardia na política, em 2016, após chefiar a Força Aérea.

Reeleito Presidente em 2021 com cerca de 67% dos votos, Radev capitalizou a sua popularidade ao renunciar ao cargo no início deste ano para liderar a coligação "Bulgária Progressista".

A nova força política reúne perfis diversos, incluindo militares, antigos dirigentes socialistas e representantes sindicais, e centra o seu programa no combate às desigualdades sociais e na disciplina orçamental.

Analistas consideram que o estatuto de Radev como figura mais popular do país poderá facilitar as negociações para a formação de uma maioria parlamentar, após anos de instabilidade política.

A Bulgária realizou oito eleições legislativas em cinco anos, refletindo a fragmentação do sistema político e a dificuldade em formar governos duradouros.

Casado e pai de dois filhos, Radev tem também insistido em valores como o patriotismo e a defesa da família, mantendo um estilo político descrito como austero e pouco dado a retórica.