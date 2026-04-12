Líderes europeus felicitam Péter Magyar por vitória nas legislativas

Vários chefes de Estado e de Governo europeus felicitaram hoje Péter Magyar pela vitória nas legislativas na Hungria, umas eleições que acabaram por se transformar num referendo sobre a União Europeia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou nas redes sociais que "o coração da Europa bate esta noite com mais força na Hungria" e, numa segunda mensagem, sublinhou que "a Hungria escolheu a Europa". "A Europa sempre escolheu a Hungria. Um país reivindica o seu caminho europeu. A União fortalece-se", salientou.

O presidente francês, Emmanuel Macron, publicou nas redes sociais uma fotografia sua com Magyar, a quem telefonou para felicitar pela vitória. "A França celebra esta vitória, que representa um triunfo da participação democrática, do compromisso do povo húngaro com os valores da União Europeia e do lugar da Hungria na Europa", assinalou Macron, desejando que juntos consigam construir "uma Europa mais soberana, pela segurança do continente, pela competitividade e pela democracia".

Na mesma linha, o chanceler alemão, Friedrich Merz, transmitiu as suas "sinceras felicitações" a Magyar. "Espero trabalhar consigo. Vamos unir forças por uma Europa forte, segura e, acima de tudo, unida", escreveu.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, por seu lado, congratulou-se com a vitória de Péter Magyar e do seu partido, o Tisza, e afirmou que "hoje vencem a Europa e os valores europeus".

Sánchez, na sua conta da rede social X, felicitou "todos os cidadãos húngaros por estas eleições históricas" e disse estar "ansioso por trabalhar em conjunto" com o novo líder húngaro "por um futuro melhor para todos os europeus".

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, felicitou Magyar dizendo que se trata de "um momento histórico, não só para a Hungria, mas também para a democracia europeia" e que está "ansioso" por trabalhar com o novo primeiro-ministro húngaro "em prol da segurança e da prosperidade dos dois países".

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, destacou a "clara vitória eleitoral" de Magyar nas eleições legislativas frente ao primeiro-ministro cessante, Viktor Orbán, "amigo" a quem agradeceu pela sua "colaboração". "A Itália e a Hungria são nações unidas por um profundo laço de amizade e estou certa de que continuaremos a colaborar de forma construtiva no interesse dos nossos povos e a enfrentar os desafios comuns a nível europeu e internacional", acrescentou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros belga, Maxime Prévot, comemorou a vitória do partido da oposição Tisza, do conservador Péter Magyar, nas eleições legislativas húngaras, e afirmou que o país optou por deixar de olhar para Moscovo e "voltar a olhar para o Ocidente".

Já o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, saudou "uma vitória gloriosa" de Peter Magyar ao mesmo tempo que destacou as relações estreitas deste último com Moscovo. "Hungria, Polónia, Europa novamente reunidas! Vitória gloriosa, caros amigos!", escreveu Tusk na plataforma X em inglês, acrescentando em húngaro: "Ruszkik haza!" (Russos, voltem para casa!).

Da Suécia, o primeiro-ministro Ulf Kristersson destacou a vitória "histórica" do partido de Magyar, apontando que "é um novo capítulo na história da Hungria".

O primeiro-ministro da Estónia, Kristen Michal, destacou também a "eleição histórica" por "uma Hungria livre e forte" no seio de uma "Europa unida" e "rejeitou as forças que ignoram os seus interesses".

Também a primeira-ministra da Letónia, Evika Silina, felicitou Magyar pela sua "vitória histórica". "Espero trabalhar consigo em prol dos valores e interesses europeus comuns", afirmou.

A completar o trio báltico, o presidente lituano, Gitanas Nauseda, destacou a "grande vitória da Europa". "Parabéns a Péter Magyar. Há muitas coisas que poderíamos e deveríamos fazer em prol da democracia, da justiça e da paz", afirmou.

Também se juntaram às felicitações o primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que recordou que "o lugar da Hungria está no coração da Europa".

O partido da oposição Tisza, liderado pelo conservador Péter Magyar, conseguiu mais de dois terços dos lugares no parlamento da Hungria, nas eleições de hoje, pondo fim a 16 anos de poder de Orbán, com a contagem quase completa.

O Tisza, com 96,9% dos votos apurados, conquistou 138 dos 199 lugares no parlamento, enquanto o partido no poder, o Fidesz, do nacionalista Viktor Orbán, obteve apenas 55 lugares, e o partido de extrema-direita Nossa Pátria conquistou seis mandatos.