Curto período de má visibilidade no Aeroporto da Madeira fez divergir cinco voos

Pelo menos cinco aviões não conseguiram aterrar, ao final da tarde deste sábado, no Aeroporto da Madeira, devido ao nevoeiro, tendo divergido para outros aeroportos. A má visibilidade apenas afectou a operação durante um curto período, mas ainda assim foi o suficiente para perturbar a operacionalidade na infraestrutura aeroportuária. O tráfego, entretanto, retomou a normalidade.

Para o Porto Santo divergiram três voos: um da Jet2 oriundo de Londres; um da Ryanair proveniente do Porto; e um da Easyjet vindo de Lyon (França). Houve ainda um voo da TAP oriundo de Lisboa que acabou por aterrar em Faro e um voo da Transavia vindo de Amesterdão (Holanda) que seguiu para Las Palmas (Canárias.

Depois das 19h00, a visibilidade melhorou na zona de Santa Catarina e vários aviões já aterraram no Aeroporto da Madeira.