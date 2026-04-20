China envia navios para manobras de treino em alto mar no Pacífico Oriental

Navios do Exército Popular de Libertação (EPL) da China partiram ontem, através do canal de Yokoate, para manobras de treino em alto mar no Pacífico Oriental, informou o Ministério da Defesa do país asiático.

Em comunicado, o porta-voz do Comando do Teatro Oriental de Operações do EPL, Xu Chenghua, adiantou que a armada 133 vai realizar exercícios para provar as suas capacidades operacionais em alto mar, tratando-se de um treino de rotina previsto no plano anual das forças armadas.

O responsável acrescentou que as manobras enquadram-se nas leis e na prática internacionais e que a sua execução não tem como objetivo específico nenhum país ou entidade.

Os exercícios foram anunciados depois de, no sábado, o Comando do Teatro Oriental de Operações do EPL ter realizado manobras aéreas e marítimas conjuntas de preparação para o combate no Mar da China Meridional, onde o país asiático disputa territórios com várias nações vizinhas.

Pequim não forneceu detalhes sobre o número de efetivos, barcos e aviões envolvidos nas manobras.

As movimentações ocorrem dois dias depois de Pequim protestar junto da Nova Zelândia pela presença de um avião de guerra P-8A deste país no espaço aéreo e zonas costeiras do Mar da China Meridional e do Mar Amarelo, que, segundo a diplomacia chinesa, realizou patrulhas "de proximidade e assédio" que produziram riscos para o tráfico aéreo civil.

A China reclama a soberania sobre praticamente a totalidade do Mar da China Meridional, chocando com as reivindicações territoriais de países como Filipinas, Vietname, Malásia e Brunei sobre esta região estratégica, através da qual transitam cerca de 30% do comércio marítimo global e que tem potenciais reservas de petróleo e gás.