Estados Unidos e China tiveram "conversas de alto nível" sobre cessar-fogo

Os Estados Unidos e a China tiveram "conversas de alto nível" quanto ao cessar-fogo entre os norte-americanos e o Irão, disse quarta-feira aos jornalistas a porta-voz da Casa Branca.

"Sobre a China, houve conversas de alto nível entre o nosso governo e o governo chinês", declarou Karoline Leavitt, durante um 'briefing' à imprensa na Casa Branca, em Washington.

Segundo a mesma fonte, o presidente norte-americano, Donald Trump, tem "muito respeito pelo presidente Xi" Jinping.

Trump tem planeada uma visita a Pequim, para já agendada para os dias 14 e 15 de maio.

Karoline Leavitt explicou ainda que o presidente dos Estados Unidos continuará a discutir o Líbano, envolvido no conflito, com Israel, tendo hoje sido alvo de bombardeamentos sem precedentes por parte dos israelitas, mas este país "não está coberto pelo acordo de cessar-fogo".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, aceitou, na terça-feira à noite, suspender por duas semanas os bombardeamentos e ataques ao Irão, num "cessar-fogo bilateral", e após ter recebido de Teerão uma proposta de paz que considerou "viável".

A delegação que sábado discutirá a paz no Irão, no Paquistão, será liderada pelo vice-presidente, JD Vance, adiantou ainda a Casa Branca, num 'briefing' em que foram ainda desferidas acusações à NATO por ter "virado as costas" aos Estados Unidos ao não ajudar este país no conflito com os iranianos.

O acordo, confirmado pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, pretende possibilitar negociações para um acordo de paz que, segundo as autoridades iranianas, terão lugar no Paquistão a partir de 10 de abril (sexta-feira).

Como parte desta trégua, as autoridades de Teerão comprometeram-se a autorizar a passagem de navios no Estreito de Ormuz, após mais de um mês de um bloqueio parcial que fez disparar os preços de petróleo e gás natural em todo o mundo.

No entanto, na tarde de ontem, o Irão voltou a suspender o tráfego de petroleiros através do estreito, segundo a comunicação social iraniana, no seguimento do ataque aéreo israelita em grande escala no Líbano, que hoje fez dezenas de mortos em Beirute.