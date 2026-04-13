Super tufão no Oceano Pacífico avança para grupo de ilhas remotas dos EUA

O perigoso Supertufão Sinlaku, formado no Oceano Pacífico, avança rapidamente em direção às Ilhas Marianas do Norte, nos Estados Unidos da América, e espera-se que atinja terra na terça-feira, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

"Espera-se que o Supertufão Sinlaku atinja terra na terça-feira, nas Ilhas Marianas do Norte, e traga ventos destrutivos, chuvas intensas generalizadas e inundações", disse hoje o Serviço Nacional de Meteorologia.

Pelo que, os cortes de energia naquelas ilhas podem ser prolongados, alertaram os meteorologistas.

Guam, um território dos EUA com instalações militares americanas e cerca de 170.000 habitantes, também poderá sofrer ventos prejudiciais e já se encontra sob aviso de tempestade tropical.

A Guarda Costeira dos EUA emitiu avisos de inundações e ventos fortes durante o fim de semana.

Este tufão tropical - o mais forte da Terra registado este ano - estava a gerar hoje ventos sustentados de 278 quilómetros por hora, à medida que se aproximava das ilhas de Rota, Tinian e Saipan, de acordo com o Centro Conjunto de Avisos de Tufões.

Embora se espere que enfraqueça ligeiramente nos próximos dias, o Sinlaku deverá passar perto das ilhas como um tufão de categoria 4 ou 5.

Cerca de 50.000 pessoas vivem nas três ilhas, a maioria em Saipan, conhecida pelos seus resorts descontraídos, snorkeling e golfe, assim como pela capital das Ilhas Marianas do Norte.

Saipan foi o local de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, na qual mais de 50.000 militares japoneses e americanos e civis locais morreram.

Em Guam, onde o Tufão Mawar provocou o corte de energia elétrica durante vários dias, em 2023, os oficiais militares dos EUA alertaram o seu pessoal para se preparar para a tempestade e permanecer no local.

Os militares controlam cerca de um terço do território na ilha, um ponto central crítico para as forças dos EUA no Pacífico.

O presidente Donald Trump aprovou no sábado uma declaração de emergência para Guam e as Ilhas Marianas do Norte, permitindo ajuda adicional com serviços de emergência.

Um supertufão é o nome dado aos ciclones tropicais mais fortes que se formam no noroeste do Oceano Pacífico, onde, geralmente, originam as tempestades mais intensas na Terra.

Monitorizados pelo Centro Conjunto de Avisos de Tufões em Guam, os supertufões são equivalentes às categorias 4 ou 5 dos furacões no Atlântico, com ventos de pelo menos 240 quilómetros por hora.

Até agora, foram identificados mais de 300 supertufões desde que aquele centro de avisos começou a usar esse nome, há quase 80 anos.