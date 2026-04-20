Explosão em fábrica de fogo de artifício na Índia faz 20 mortos

Uma explosão numa fábrica de fogos de artifício no sul da Índia causou pelo menos 20 mortos e seis feridos, anunciaram ontem as autoridades policiais locais.

"Vinte pessoas morreram", disse à agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), o responsável pela polícia local, N. Shreenatha, explicando que as mortes ocorreram na sequência de uma explosão numa fábrica no distrito de Virudhunagar, no estado de Tamil Nadu.

As equipas de socorro continuam no local, indicou o responsável, acrescentando que as causas do acidente ainda não são conhecidas.

O primeiro-ministro Narendra Modi, numa mensagem publicada nas redes sociais, apresentou as "condolências àqueles que perderam os seus entes queridos".

Os fogos de artifício são muito populares na Índia, nomeadamente durante a festa hindu de Diwali e nos casamentos.

As explosões são frequentes nas fábricas e oficinas de fabrico de fogos de artifício do país, muitas vezes devido ao incumprimento das normas de segurança e a uma aplicação pouco rigorosa da regulamentação, escreve ainda a AFP.

No mês passado, uma explosão numa fábrica de fogos de artifício no oeste da Índia causou 17 mortos.