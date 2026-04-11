Ucrânia e Rússia trocam acusações de violação do cessar-fogo

A Rússia acusou hoje a Ucrânia de violar a trégua acordada para a Páscoa Ortodoxa e atacar posições russas, causando dois feridos na região de Belgorod, segundo as autoridades locais citadas pela agência russa TASS. De acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, um drone ucraniano visou um carro em movimento na localidade de Shebekino e outro atingiu uma mulher em Graivoron.

Momentos antes, um militar ucraniano em declarações à agência de notícias Associated Press (AP) acusou Moscovo de ter violado a trégua, sublinhando que as tropas estavam a responder com "silêncio ao silêncio e fogo ao fogo". "O cessar-fogo não está a ser respeitado pelo lado russo", afirmou o oficial de comunicações da 148.ª Brigada de Artilharia, Serhii Kolesnychenko.

O militar disse que, embora o fogo de artilharia tivesse cessado no setor onde a sua brigada operava, na junção das regiões de Donetsk, Dnipropetrovsk e Zaporijia, as forças russas continuaram a utilizar drones para atacar posições ucranianas.

Segundo a agência russa TASS, os bombardeamentos ucranianos em Shebekino partiram janelas e danificaram 18 casas e seis carros.

Este é o quarto cessar-fogo desde o início da invasão russa em 2022, cujas negociações de paz, mediadas pelos Estados Unidos, estão num impasse há quase dois meses devido ao conflito no Irão.

As tentativas anteriores de cessar-fogo tiveram pouco impacto, com ambas as partes a acusarem-se mutuamente de violações.

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na quinta-feira um cessar-fogo de 32 horas durante o fim de semana da Páscoa Ortodoxa, ordenando às forças russas que suspendessem as hostilidades até ao final do domingo.

Por sua vez, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu respeitar o cessar-fogo, descrevendo-o como uma oportunidade para avançar com iniciativas de paz.

No entanto, advertiu que as forças ucranianas iriam responder a quaisquer violações.

"A Páscoa deve ser um momento de silêncio e segurança. Um cessar-fogo na Páscoa também pode tornar-se o início de um verdadeiro movimento em direção à paz", escreveu Zelensky numa publicação na rede social Telegram.

"Hoje foram definidos os parâmetros da nossa resposta a possíveis violações dos termos do cessar-fogo por parte do exército russo", afirmou o líder ucraniano, reiterando que ambiciona uma "prorrogação do cessar-fogo para além da Páscoa".

A Ucrânia propôs anteriormente à Rússia uma pausa nos ataques às infraestruturas energéticas de cada um dos lados durante o feriado da Páscoa Ortodoxa.

A Rússia e a Ucrânia anunciaram também hoje a troca de 350 prisioneiros de guerra, 175 de cada lado, com a mediação dos Emirados Árabes Unidos, poucas horas antes da entrada em vigor prevista do cessar-fogo pascal.