Seguro quer consolidar relações com Espanha e gostaria de ver crescer presença de empresas portuguesas

O Presidente da República, António José Seguro, manifestou hoje o desejo de ver crescer a presença de empresas portuguesas no mercado espanhol, e no plano político disse querer consolidar as relações bilaterais e a cooperação multilateral.

António José Seguro falava numa declaração perante a comunicação social na residência do embaixador de Portugal em Madrid, José Augusto Duarte, onde teve hoje um encontro com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha.

O chefe de Estado chegou hoje à tarde à capital espanhola, acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, e pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, para a sua primeira visita oficial ao estrangeiro, durante a qual terá encontros com o Rei Felipe VI e com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na segunda-feira.

"Esta é, de facto, a minha primeira viagem fora de Portugal. Não inovo, apenas consolido aquilo que têm sido boas escolhas dos meus antecessores, no sentido de reafirmar estas relações, não apenas de vizinhança, mas de vizinhos que sabem estar, partilhar o espaço, em primeiro lugar, desta Ibéria", declarou.

O Presidente da República salientou, por outro lado, a intenção de reforçar a cooperação entre os dois países "nos fóruns multilaterais e, em particular, num projeto e numa comunidade que nos recebe muito bem, que é a União Europeia, que é uma comunidade de pertença".

"E, por isso, a escolha de Espanha não é uma escolha ao acaso. É uma escolha que corresponde a este significado e, simultaneamente, consolidar estas relações entre Portugal e Espanha, que se traduzem em frequentes relações bilaterais, como, aliás, o senhor ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros bem pode testemunhar, com uma ampla relação comercial", completou.

Depois, quanto à relação comercial, acrescentou: "Embora, aqui para nós, eu gostasse muito, e o senhor ministro também, que as empresas portuguesas tivessem uma penetração maior na economia e no mercado espanhol. Vamos estimular, essa é uma das preocupações da nossa presença aqui, dos encontros ao mais alto nível, com sua majestade, o Rei de Espanha, e com o senhor presidente do Governo espanhol".

O anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manteve uma relação próxima com Felipe VI e Espanha foi o país onde mais vezes esteve, 19 no total, incluindo logo no início dos seus dois mandatos, em 2016 e 2021, mas deslocou-se primeiro ao Vaticano, no mesmo dia.

Por sua vez, Aníbal Cavaco Silva, enquanto Presidente da República, escolheu Espanha para a sua primeira visita de Estado, em setembro do ano em que tomou posse, 2006, mas não foi essa a sua primeira deslocação ao estrangeiro. Antes, esteve na Cidade da Praia, para a posse do Presidente de Cabo Verde, na Bósnia e no Kosovo, em visita a forças nacionais destacadas, na Alemanha, para assistir a um jogo da seleção portuguesa de futebol, e na Guiné-Bissau, para uma cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O primeiro Presidente da República eleito em democracia, António Ramalho Eanes, foi a Londres, para uma cimeira da NATO, e a seguir visitou Espanha.

No início do seu primeiro mandato, o Presidente Mário Soares deslocou-se à Suécia, ao Reino Unido e a França, e depois a Espanha, onde condecorou o conde de Barcelona, pai de Juan Carlos I, em Madrid.

Jorge Sampaio começou o mandato com visitas de Estado a Cabo Verde e a seguir a Espanha.