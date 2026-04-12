Comunidade emigrante de Crawley começou hoje as visitas do Divino Espírito Santo

As tradidcionais visitas do Divino Espírito Santo começaram, hoje, na comunidade católica da cidade Crawley, no Sul de Londres.

Esta é a décima quarta vez que acontecem estas visitas pascais, que durante quatro domingos irão percorrer as diversas localidades onde residem as famílias dos emigrantes e estabelecimentos comerciais.

Esta manhã decorreu na Igreja de São Bernardete, em Crawley, uma missa celebrada em língua portuguesa pelo padre Giodomenico Ziliotto e animada pelo coro da comunidade portuguesa. Após a esta celebração, decorreu a saída das Insígnias do Divino do Espírito Santo, com as saloias e os respectivos tocadores, acompanhados pelo sacerdote.

Este ano, pela primeira vez, são quatro mulheres a organizar as visitas do Espírito Santo, sendo as festeiras: Patricia Pereira, natural da freguesia do Estreito da Calheta, Ana Pita, natural da freguesia dos Canhas, Irene Silva, natural da freguesia do Santo da Serra e Susana Igreja, natural de Vieira do Minho mas casada com emigrante natural da freguesia dos Prazeres.

Após estes quatro domingos em que saem as visitas do Divino Espírito Santo haverá uma grande festa em Honra ao Divino Espírito Santo, no domingo 24 de Maio, dia em que a Igreja celebra a solenidade do Pentecostes.

Esta devoção ao Divino Espírito Santo foi trazida por emigrantes naturais do concelho da Calheta para a cidade inglesa de Crawley, onde residem várias centenas de madeirenses, estando muito enraizada nesta comunidade.