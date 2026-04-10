PR vê com grande preocupação o período que se aproxima

O Presidente da República disse hoje ver com grande preocupação o período de incêndios que se avizinha, depois de ter percorrido vários concelhos dos distritos de Leiria, Coimbra, Santarém e Castelo Branco, nos cinco dias de Presidência Aberta.

"Está a ser feito um trabalho muito relevante na limpeza dos caminhos florestais e dos aceiros, mas levo com grande preocupação este período de que nós nos vamos aproximar, que é o período de incêndios", sublinhou.

No final de uma reunião com autarcas, que decorreu ao final da tarde na Marinha Grande, na última iniciativa da Presidência Aberta, António José Seguro mostrou-se "muito preocupado", depois de ter visto muitas árvores caídas nas florestas.

"Ainda há muitos caminhos que estão obstruídos, há muito material combustível e, portanto, era urgente a remoção de todo esse material combustível para que, de facto, se houver incêndios, há sempre todos os verões, que ele não fosse um fator de aceleramento desses mesmos incêndios", alertou.

Ao longo de cinco dias Segur teve oportunidade de ver que "está a ser feito um trabalho de reconstrução, com a ajuda das Forças Armadas e que começou depois de ter anunciado esta primeira Presidência Aberta".

"O importante é que se faça e que seja espalhado pelo conjunto dos municípios, mas temos mesmo poucas semanas para acelerar estes trabalhos. Apelo aos portugueses, volto a fazê-lo, para que tenham a maior responsabilidade quando acendem um cigarro ou fazem um fogo junto a uma floresta: que percebam que, se não houver um cuidado e uma atenção, isso pode flagrar num grande incêndio com consequências devastadoras", frisou.

No seu entender, todos têm uma responsabilidade muito grande, a começar pelo Estado, no processo de prevenção de incêndios.

Em jeito de balanço, disse levar "uma leitura mais nítida e mais concreta da situação que neste momento existe na Região Centro.

"Naturalmente que não posso descansar quando vejo empresários que perderam bastante e que lutam com dificuldades para reerguer a sua atividade. Como também, não vou descansar, perante famílias que naturalmente anseiam por um apoio que seja mínimo para poderem reconstruir as suas casas", prometeu.

Às juntas de freguesias e câmaras municipais deixou também uma palavra de reconhecimento pelo papel que tiveram na primeira linha, com os meios que tinham, mas também de particulares, para poderem diminuir as dificuldades e as privações das populações.

"E a solidariedade que encontrei nesta região, dos mais jovens aos menos jovens, é uma solidariedade que é uma marca que eu levo desta presidência e que mostra bem aquilo que é feito o coração dos portugueses", concluiu.