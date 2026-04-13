Seguro escolhe Miguel Monjardino para presidir às comemorações do Dia de Portugal

O Presidente da República, António José Seguro, escolheu o professor universitário Miguel Monjardino para presidir às comemorações deste ano do Dia de Portugal, que terão lugar na Terceira, nos Açores, e no Luxemburgo.

Numa nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, foi anunciado que "o Presidente da República designou o professor Miguel Corte-Real Silveira Monjardino para presidir às Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se realizam na ilha Terceira na Região Autónoma dos Açores e no Luxemburgo".

A Presidência da República refere que Miguel Monjardino é "residente na ilha Terceira, há 63 anos", e professor convidado de Geopolítica e Geoestratégia no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, além de colunista de política internacional do jornal Expresso.

É licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e mestre em Segurança Internacional, pela Universidade de Reading, de Inglaterra, Reino Unido, e autor dos livros "Por Onde Irá a História?" (2023) e "A Grande Rutura" (2026), acrescenta a Presidência da República.

António José Seguro, que iniciou funções como Presidente da República em 09 de março, decidiu prosseguir o modelo de duplas comemorações do 10 de Junho, em Portugal e junto de comunidades emigrantes portuguesas no estrangeiro, iniciado pelo seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa.

Em 18 de março, o novo chefe de Estado anunciou que a ilha Terceira, na Região Autónoma dos Açores, e o Luxemburgo iriam acolher as comemorações oficiais deste ano.

De acordo com uma nota divulgada na altura pela Presidência da República, a escolha da ilha Terceira "assume significado especial por homenagear as autonomias regionais, que este ano assinalam 50 anos desde a sua consagração constitucional"

Quanto ao Luxemburgo, "país que acolhe uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora", a Presidência da República afirmou que celebrar aí o 10 de Junho "reforça o reconhecimento do contributo dos portugueses residentes no estrangeiro para o desenvolvimento do país e afirmação de Portugal no mundo".

O modelo de comemorações do 10 de Junho em Portugal e no estrangeiro tem sido realizado em conjunto por Presidente da República e primeiro-ministro, primeiro com António Costa e depois com Luís Montenegro.