CNF conquista 4.º lugar colectivo no Nacional de Canoagem de Mar

O Clube Naval do Funchal participou, este fim-de-semana, na 1.ª etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, que se realizou em Vila do Conde e onde conquistou o 4.º lugar na classificação colectiva.

A competição, organizada pela Federação Portuguesa de Canoagem em parceria com o Clube Fluvial Vilacondense, "proporcionou um elevado nível competitivo, no qual o clube madeirense voltou a afirmar-se entre os melhores", indica nota do clube. Nesta competição participaram cerca de 250 atletas em representação de 34 clubes de todo o país.

Em termos individuais, o destaque vai para a conquista de três pódios:

3.º lugar em SS1 Júnior, por Paulo Macedo;

3.º lugar em SS1 Júnior Feminino, por Beatriz Chaves;

3.º lugar em SS2 Juniores, pela dupla Martin Perdigão / Paulo Macedo.

Registam-se ainda outros resultados de relevo:

4.º lugar em SS2 Absoluto Misto, por Carlota Duarte / Miguel Pinto Martins;

4.º lugar em SS1 Master A, por João Câmara;

7.º lugar em SS1 Master B, por Vítor Chaves;

9.º lugar em SS2 Sénior, por Bruno Afonso / David Fernandes;

10.º lugar em SS1 Júnior, por Martin Perdigão;

16.º lugar em SS1 Sénior, por Miguel Pinto Martins.

"Com estes resultados, o Clube Naval do Funchal reforça a sua posição como uma das principais referências nacionais na canoagem de mar", termina.