Grupo parlamentar do PSD acusa JPP de "instrumentalizar" atleta para fins partidários
Através de um comunicado de imprensa, o Grupo Parlamentar do PSD acusa o JPP de "instrumentalizar" a atleta Madalena Costa para fins partidários. Na nota, o partido diz reconhecer e elogia o percurso da atleta, destacando o forte compromisso da Região no apoio à sua carreira e às condições de treino. "É também
devido o reconhecimento à treinadora Sheila Rodrigues e ao SC Santacruzense,
pelo trabalho sério que sustenta um trajecto que orgulha a Madeira."
No entanto, o "PSD recusa-se a aceitar este aproveitamento político e não compactua com este branqueamento, que tenta disfarçar anos de inação à custa da excelência de uma atleta em formação".
Acrescanta que em 13 anos à frenda da Câmara de Santa Cruz, o JPP "
não deixa
rasto de qualquer apoio consistente ao desporto nem ao percurso desta atleta.
Procura, agora, baptizar infraestruturas que não construiu com méritos que não
são seus. O PSD valoriza o reconhecimento a Madalena Costa, mas rejeita esta
manobra política, recheada de hipocrisia e de falsidade por parte do JPP", termina.