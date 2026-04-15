Grupo parlamentar do PSD acusa JPP de "instrumentalizar" atleta para fins partidários

Através de um comunicado de imprensa, o Grupo Parlamentar do PSD acusa o JPP de "instrumentalizar" a atleta Madalena Costa para fins partidários. Na nota, o partido diz reconhecer e elogia o percurso da atleta, destacando o forte compromisso da Região no apoio à sua carreira e às condições de treino. "É também devido o reconhecimento à treinadora Sheila Rodrigues e ao SC Santacruzense, pelo trabalho sério que sustenta um trajecto que orgulha a Madeira."



No entanto, o "PSD recusa-se a aceitar este aproveitamento político e não compactua com este branqueamento, que tenta disfarçar anos de inação à custa da excelência de uma atleta em formação".

Acrescanta que em 13 anos à frenda da Câmara de Santa Cruz, o JPP " não deixa rasto de qualquer apoio consistente ao desporto nem ao percurso desta atleta. Procura, agora, baptizar infraestruturas que não construiu com méritos que não são seus. O PSD valoriza o reconhecimento a Madalena Costa, mas rejeita esta manobra política, recheada de hipocrisia e de falsidade por parte do JPP", termina.

