PTP acusa Chega de iludir madeirenses com gabinete anticorrupção "vazio"
O PTP veio a público, esta quarta-feira, criticar duramente o Chega pela criação do Gabinete Autónomo da Transparência e Prevenção da Corrupção na Madeira, classificando a iniciativa como "um logro político sem qualquer eficácia real".
"O Chega vendeu aos madeirenses uma solução milagrosa que, na prática, não passa de um organismo vazio. É um faz-de-conta político para inglês ver", afirmou Raquel Coelho, do PTP.
A dirigente partidária aponta ainda a nomeação para a coordenação do gabinete de um advogado com ligações à defesa de arguidos no processo 'Ab Initio' como prova de falta de imparcialidade. "Não há isenção possível quando se escolhe para fiscalizar alguém com filiação no partido do poder e com ligações directas a casos que envolvem suspeitas de corrupção", sublinhou.
Para Raquel Coelho, a iniciativa resume bem o papel do Chega na Madeira: "Muito ruído, pouca seriedade e zero resultados".