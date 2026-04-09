‘Palco Vazio’ apresenta em Maio ‘A Metamorfose’

A Associação Palco Vazio divulgou, esta quinta-feira, a sua próxima actividade cultural. Trata-se do espectáculo de teatro "A Metamorfose", a partir da obra de Franz Kafka, a apresentar nos dias 1 e 2 de Maio, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

Eis a Sinopse: “Gregor Samsa, um caixeiro-viajante exausto e sobrecarregado, acorda numa certa manhã, inexplicavelmente transformado num inseto monstruoso. A partir deste acontecimento absurdo, a sua vida e a da sua família implode. Incapaz de trabalhar, e trancado no seu quarto, Gregor passa a observar a repulsa, o incómodo, e a destruição que a sua presença suscita no seio da sua família”, lê-se no comunicado remetido à imprensa.